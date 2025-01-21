Правительство Японии высказлось о закрытии японских центров в России. Как пишет KP.RU , генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции негативно оценил это решение.

Центры Японии стали закрывать в РФ по решению содействия проводимых в стране реформ. При этом решение Москвы было односторонним. По словам Хаяси, это особенно не понравилось властями Страны восходящего солнца.

Известно, что один из центров Японии зароют Владивостоке. Это произошло после распоряжения главы кабмина РФ Мишустина, в рамках которых прекращали действия межправительственные российско-японские меморандумы.

Ранее сообщалось, что в Японии пожилые женщины стремятся попасть в тюрьму ради выживания.