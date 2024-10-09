В Тольятти подозреваемую в убийстве двух детей школьницу отправили в психбольницу

Девочку 13 лет, подозреваемую в убийстве маленьких сестер, направили на психолого-психиатрическую экспертизу в медучреждение. Об этом со ссылкой на самарский СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Специалисты провели осмотр места убийства двух детей, назначили судебные экспертизы. Продолжают опрашивать свидетелей, знакомых и семью девочки, которая могла расправиться с сестрами.

Также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Ее проведут специалисты психиатрического стационара, куда направили юную подозреваемую.

Напомним, накануне на балконе в одной из квартир в Тольятти обнаружили тела двух малолетних детей. Они скончались от множественных проникающих и поверхностных ран. В страшном преступлении подозревают сводную сестру жертв, писал Shot. Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетних» продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор участникам организованной преступной группы.