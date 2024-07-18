В Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите

В Томской области на антитеррористической комиссии при участии представителей национальных диаспор было принято решение об ограничении деятельности трудовых мигрантов, сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

С 1 ноября иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в сфере производства готовых блюд и питания, в розничной торговле, такси и городском транспорте, образовании, а также в области обеспечения безопасности.

Томские власти требуют от предприятий привести свои штаты в соответствие новым нормам.

Мазур подчеркнул, что в регионе намерены развивать кадровый потенциал за счет отечественных специалистов, которых рассчитывают получить при помощи проектов «Первая профессия», «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы» и других.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по результатам полицейского рейда были оштрафованы около 30 водителей-мигрантов.