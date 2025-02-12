В Тоскане легализовали эвтаназию

В Тоскане одобрили законопроект об эвтаназии. Это первый регион Италии, который принял такую норму при отсутствии национального законодательства в этой области, сообщает газета Repubblica.

В основу документа легло решение Верховного конституционного суда Италии, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в некоторых случаях и избавил от наказания врачей, которые помогают пациентам добровольно уйти из жизни.

Законопроект поддержали депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и «Движение 5 звезд». Отмечается, что новый закон позволит развязать организационные и экономические узлы вопроса об эвтаназии.

Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах девушка, решившаяся на эвтаназию, передумала в последний момент.