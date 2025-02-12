В Тоскане легализовали эвтаназию
В Тоскане одобрили закон об эвтаназии
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В Тоскане одобрили законопроект об эвтаназии. Это первый регион Италии, который принял такую норму при отсутствии национального законодательства в этой области, сообщает газета Repubblica.
В основу документа легло решение Верховного конституционного суда Италии, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в некоторых случаях и избавил от наказания врачей, которые помогают пациентам добровольно уйти из жизни.
Законопроект поддержали депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и «Движение 5 звезд». Отмечается, что новый закон позволит развязать организационные и экономические узлы вопроса об эвтаназии.
Ранее сообщалось о том, что в Нидерландах девушка, решившаяся на эвтаназию, передумала в последний момент.