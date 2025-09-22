В ТПП спрогнозировали, когда закончатся массовые сокращения в России

Волна сокращений на рынке труда стабилизируется к 2027 году, заявил «Газете.Ru» глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

Сейчас большинство компаний проводят точечные оптимизации, а не массовые увольнения. По его словам, основными причинами сложившейся ситуации являются высокие ключевые ставки ЦБ и ограниченный доступ к дешевым кредитам, которые сдерживают инвестиции и потребительский спрос.

«В 2027 году ситуация должна стабилизироваться: ставки ЦБ, как ожидается, будут снижены, ипотечный спрос оживит стройку, а программы господдержки создадут новые рабочие места», — отметил Катырин.

Накануне «Известия» сообщили, что снижение ставок в 2027 году оживит ипотечный спрос и строительную отрасль, а программы господдержки помогут создать новые рабочие места. Однако уже осенью 2025 года 12% компаний планируют сокращения (на 4 п. п. больше, чем в конце 2025 года), а лишь 25% готовы нанимать новых сотрудников (вдвое меньше прошлогодних показателей).

Наиболее уязвимыми отраслями являются строительство (из-за дорогой ипотеки) и профессии, не приносящие прямую выручку: маркетологи, junior-специалисты и административный персонал. Сокращенным работникам рекомендуют получать положенные компенсации, вставать на учет в центрах занятости и переориентироваться на востребованные направления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева рассказала, кому с октября повысят зарплаты.