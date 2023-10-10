В трех областях Украинцы звучал сигнал тревоги

В трех украинских регионах звучит сигнал тревоги. Об этом пишет РИА Новости вечером 10 октября, ссылаясь на онлайн-данные.

Так, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Звучали сигналы примерно в одно время – с 21:29 до 21:46 завыли сирены.

При этом, ранее сигнал тревоги звучал и в других украинских регионах – Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Данных о том, были ли зафиксированы какие-то повреждения или есть ли пострадавшие, на данный момент не публикуется.