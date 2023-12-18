В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости , опираясь на данные, опубликованные минцифры Украины.

Сигнал тревоги раздавался в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также сирены завыли и еще в двух районах – тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые контролируются Киевом.

На данный момент неизвестно, имеются ли какие-либо разрушения или пострадавшие, но сообщается, что первым районом, где зазвучал сигнал об опасности, стала Николаевская область.