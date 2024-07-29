В ЦБ РФ повысили официальный курс доллара почти на рубль

В июне текущего года Московская биржа оказалась в новом санкционном списке США. Туда попали около трех сотен юридических и физических лиц.

После этого Центральный Банк России рассказал о новом методе расчета курса иностранной валюты. Известно, что теперь для расчета курсов евро и доллара в ЦБ теперь используются данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по МСК в текущий рабочий день.

Так, на сайте были опубликованы официальные курсы юаня, евро и доллара на вторник, 30 июля 2024 года. Судя по ним, рубль вновь дешевеет по отношению к европейской и американской валюте на 87 и 99 копеек соответственно. Юань же подорожал на 0,12 рублей.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о том, что в Центробанке намерены держать высокую ставку как можно дольше. Депутат Госдумы, в свою очередь, отметил, что такое решение позволит рублю укрепить свои позиции на рынке.

Кроме того, это способно повлиять на снижение стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров, о чем рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович.