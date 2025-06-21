В центре Израиля сильный пожар после нового обстрела со стороны Ирана

В ночь на субботу, 21 июня, в одном из домов в центральной части Израиля произошёл пожар. Причиной возгорания стал обстрел со стороны Ирана. На месте происшествия работают спасатели, пишет Times of Israel.

Перед этим издание сообщало о взрывах в центральной части страны, которые произошли на фоне воздушной тревоги, вызванной запуском ракет из Израиля.

«Сообщается о пожаре в квартире в центральной части Израиля, предположительно, в результате попадания в нее частей ракеты после перехвата», — пишет издание.

В то же время представители армии Израиля заявили, что люди могут покидать укрытия.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной программы по созданию ядерного оружия.

В ходе операции были нанесены удары по ядерным объектам, штабам, известным учёным-ядерщикам, военным базам, системам противовоздушной обороны и ракетам класса «земля-земля».

Ранее Генштаб ЦАХАЛ заявил, что Иран окружил Израиль «кольцом огня».