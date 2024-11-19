В центре Кемерова произошло ДТП с участием машины Tesla

Инцидет случился на пересечении улиц Весенняя и Ноградская. Участниками столкновения на перекрестке стали белый автомобиль Nissan, а также машина американского производителя Tesla. Как именно произошло ДТП пока выясняют.

Судя по опубликованным кадрам, одна из машин врезалась в другую. От удара белую иномарку откинуло в ограждение. Тем временем у Tesla сработали подушки безопасности. Видно, что водители включили «аварийки».

Предварительно, никто не пострадал. Предположительно, участники аварии обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в аварии на Урале.