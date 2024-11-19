В центре Кемерова произошло ДТП с участием машины Tesla
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Две иномарки столкнулись в центре столицы Кузбасса поздним вечером 19 ноября, сообщает VSE42.Ru.
Инцидет случился на пересечении улиц Весенняя и Ноградская. Участниками столкновения на перекрестке стали белый автомобиль Nissan, а также машина американского производителя Tesla. Как именно произошло ДТП пока выясняют.
Судя по опубликованным кадрам, одна из машин врезалась в другую. От удара белую иномарку откинуло в ограждение. Тем временем у Tesla сработали подушки безопасности. Видно, что водители включили «аварийки».
Предварительно, никто не пострадал. Предположительно, участники аварии обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в аварии на Урале.