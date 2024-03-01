В центре Краснодара застрелили мужчину

На улице Буденного в центре Краснодара в пятницу, 1 марта, произошло убийство. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на данные местной прокуратуры.

По предварительной информации, опубликованной в различных социальных сетях, неизвестный мужчина подошел к водителю внедорожника, после чего произвел несколько выстрелов в него из ружья. Пострадавший умер на месте происшествия.

Также уточняется, что стрелок задержан. На месте работает прокуратура Краснодарского края, обстоятельства уточняются. Место происшествия оцеплено полицейскими и другими сотрудниками правоохранительных органов.

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