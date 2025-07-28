В центре Москвы приступили к демонтажу скульптуры «Большая глина № 4»

В центре российской столицы в понедельник, 28 июля, приступили к работам по демонтажу композиции скульптора Урса Фишера «Большая глина № 4». Об этом сообщило РИА Новости.

Скульптура установлена в Москве возле Дома культуры ГЭС-2. Она является сильно увеличенной копией комка глины, который ее автор разминал в руках. Композиция отлита из алюминия, ее высота достигает 12 метров. Ее установили в Москве в 2021 году, а до этого она на протяжении четырех лет стояла на площади Синьории во Флоренции.

По утверждению автора, скульптура олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске открылась выставка восковых фигур. Экспозиция была привезена из Санкт-Петербурга, в ее составе 38 объектов. Это известные актеры, спортсмены, политики, а также герои сказок, фильмов и мультфильмов.