В центре Москвы замечены грекокатолики, проповедующие на украинском языке

В центре Москвы проходят службы на украинском языке. Видеозапись доступна на сайте телеканала РЕН. Как передает медиа, службы там проводит человек, который внешне очень похож на Василия Вайду. Василий Вайда — уроженец Закарпатья, настоятель прихода Украинской грекокатолической церкви в Москве.

Согласно предварительной информации, встречи греко-католиков обычно проводятся по воскресеньям, но не в главном зале собора, а в небольшой крипте. Это слово происходит от древнегреческого «крипта», что означает «тайное место». В настоящее время на такие встречи собирается не более 10–15 человек.

По мнению Александра Литвинова, специалиста по религии и праву из НИУ ВШЭ, Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) в настоящее время занимает одну из наиболее жестких позиций в своем отношении к России. И как российские спецслужбы не обращают внимание на происходящее в цетре российской столицы — ума не постижимо.

«Более того, после начала специальной военной операции все это лишь обострилось и каким-то образом функционирует на нашей территории», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры.