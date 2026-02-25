В центре Оренбурга более 70 домов остались без тепла

В центре Оренбурга днем 25 февраля более 70 домов остались без отопления и горячей воды, сообщил портал «Оренбург Медиа». Причина — срочный ремонт на теплотрассе, который начали специалисты Оренбургских тепловых сетей после обнаружения ненадежного участка во время планового осмотра.

Дефект выявили на сети по улице Терешковой. Чтобы предотвратить возможную аварию, коммунальники приняли решение провести ремонтные работы немедленно. В зону отключения попали дома на улицах Комсомольской, Зиминской, Караван-Сарайской, Пролетарской, Рыбаковской, Советской и прилегающих к ним.

Ремонтные бригады обещают завершить работы к 20:00 по местному времени. В городской администрации принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан отнестись с пониманием к вынужденной мере.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ теплоэнергетиков оштрафовали за холодные батареи в квартирах жилого дома.