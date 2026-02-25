В Улан-Удэ теплоэнергетиков оштрафовали за холодные батареи в квартирах жилого дома

Жильцы дома № 23 на улице Грибоедова в Улан-Удэ замерзали в собственных квартирах из-за холодных батарей и решили обратиться с жалобой в контролирующие органы, пишет портал UlanMedia. Ситуация не осталась без внимания — сотрудники комитета муниципального контроля оперативно провели выездную проверку.

В ходе проверки факты, изложенные в жалобе, полностью подтвердились. Теплоэнергетики не обеспечивали надлежащее качество отопления, а система теплоснабжения дома работала с нарушениями. В результате комитет выдал ресурсоснабжающей организации предписание немедленно исправить ситуацию и обеспечить нормативный уровень тепла в квартирах.

Управляющую компанию также обязали устранить недостатки в работе внутридомовой системы теплоснабжения. Материалы проверки были направлены в Госстройжилнадзор для составления протокола об административном правонарушении. По итогам разбирательства ТГК-14 назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

