В центре Петербурга у Петропавловской крепости замечены оголенные купальщики в ледяной проруби

В рождественское утро, 7 января, набережная у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге стала местом неожиданного зрелища. Несмотря на мороз, двое мужчин решили исполнить народную традицию зимнего купания, однако сделали это с особым энтузиазмом, едва не лишившись плавок во время ритуала.

Как сообщает «Фонтанка», приверженцы моржевания самостоятельно подготовили место для омовения, разбив лед у кромки воды с помощью лопаты. Последовательное погружение двух купальщиков сопровождалось курьезными деталями. Первый из мужчин, совершая резкое движение в ледяной воде, чуть не потерял единственную деталь своего гардероба. Его напарнику повезло меньше — выходя из проруби, он предстал перед объективами фотографов в чем мать родила.

Эти купания прошли в первый день Святок — праздничного периода, который в 2026 году длится с 7 по 18 января. В народной традиции это время называют «от звезды до воды», где звезда символизирует Рождество Христово, а вода — предстоящие крещенские купания. Таким образом, петербуржцы, хотя и в весьма вольной форме, положили начало циклу зимних духовных и закаливающих практик.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре Деды Морозы с голыми торсами устроили массовый забег.