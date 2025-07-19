В Центре Помпиду во Франции съели банан из работы итальянского художника

В Центре Помпиду-Мец, 12 июля, один из посетителей употребил в пищу банан, являющийся частью знаменитой инсталляции «Comedian» итальянского художника Маурицио Каттелана. По данным издания Ici, мужчина отделил фрукт, закрепленный на стене черной клейкой лентой, очистил его и съел, не покидая выставочный зал.

Администрация музея сообщила, что служба безопасности оперативно отреагировала на ситуацию, и первоначальный вид инсталляции был восстановлен в кратчайшие сроки, так как «банан — это заменяемая деталь». Официально заявлено, что произведение искусства не пострадало.

Сам Каттелан отнесся к случившемуся с юмором, отметив, что зритель неверно истолковал замысел произведения, приняв реальный банан за его концептуальную составляющую, и употребил только фрукт, не коснувшись скотча.

Ранее сообщалось, что бананы официально вошли в список сельскохозяйственной продукции России.