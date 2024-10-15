В центре столицы задержано движение транспорта из-за подозрительного предмета

На Большой Ордынке в Москве временно закрыли дороги для автомобилей, как сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные из правоохранительных органов.

Источник отметил, что неподалеку от одного из автомобилей был найден подозрительный предмет, в связи с чем на месте происшествия активно работают сотрудники полиции, которые начали проверку найденного объекта.

Произведены меры по оцеплению территории, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные последствия.

Ранее сообщалось, что в Москве СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике.