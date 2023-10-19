В центре Тбилиси напали на Даню Милохина – СМИ

В центре Тбилиси было совершено нападение на блогера Даню Милохина. Об этом 19 октября пишет канал MASH .

По данным канала, все произошло после интервью Мадонне Мур, в котором Милохин рассказывал о тоске по Родине. Блогер пошел прогуляться по улицам города и заглянул в окно одного из домов.

Это заметил хозяин дома и сразу бросился к тиктокеру, вспоминая действия России в 2008 году и сравнивая их. Потасовка стала массовой, когда к обидчику присоединилось еще несколько человек. Милохин в полицию не пошел, а улетел в Дубай.