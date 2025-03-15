В центре Тбилиси расстреляли врага криминальных авторитетов Япончика и Деда Хасана

В центре Тбилиси убили Левана Джангвеладзе — брата известного криминального авторитета Мераба Сухумского и друга лидера Таганской ОПГ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 14 марта, когда 60-летний Джангвеладзе шел по улице Чавчавадзе. По предварительной информации, киллер некоторое время поджидал его у ресторана, а затем открыл огонь. Всего в Джангвеладзе было выпущено девять пуль.

Стрельба задела расположенное рядом кафе, в результате чего там разбились окна. МВД Грузии уже начало расследование, однако подозреваемый пока не задержан.

Известно, что Джангвеладзе недавно вернулся из-за границы, чтобы попрощаться со своим умершим знакомым. По улицам Тбилиси Джангвеладзе передвигался с охраной.

По одной из версий, убийство могло быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и криминальным авторитетом Шакро Молодым. По имеющимся данным, убитый владел тремя типографиями в Москве.

Леван Джангвеладзе родился в Грузии и стал одной из ключевых фигур в криминальной среде как на своей родине, так и за ее пределами. Несмотря на отсутствие титула «вора в законе», он пользовался значительным влиянием в России, Грузии, странах СНГ, а также в Европе и на Ближнем Востоке. Его также прозвали «мозговым центром» группировки брата Сухумского, так он часто помогал ему, в том числе и в легальном бизнесе.

Имя Джангвеладзе также связано с ликвидацией известных криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана).

Среди друзей убитого — лидер Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, который сейчас находится под следствием по обвинениям в организации преступной группы и ее деятельности.

Ранее SHOT сообщил, что полиция спустя 16 лет задержала киллеров, убивших лидера ОПГ «Ташкентские» Сергея Нестерука.