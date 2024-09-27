В центре Тулы штормовой ветер повалил деревья на машины и перекресток
Фото: [Медиасток.рф]
В Туле продолжается «деревопад»: одно из корнистых растений с треском рухнуло на легковой автомобиль, второе — перекрыло важный проезд для автомобилистов. Есть и другие случаи, которые доставили горожанам неудобства. Об этом сообщают Тульские известия.
Одно из деревьев на фоне сильного ветра рухнуло на ул. Первомайской. Мощный ствол придавил легковой автомобиль, припаркованный во дворе. По предварительной информации, в машине никого не было. На месте работают сотрудники ГАИ.
Кроме того, буйство стихии повредило высаженные на проспекте Ленина молодые деревья. Одно из них не выдержало давления ветра и упало недалеко от перекрестка с Первомайской.
Также из-за падения дерева перекрыло въезд на проспект Ленина с улицы Рязанской.
Напомним, что Тульской области действует метеопредупреждение из-за штормового ветра до 12–17 м/с. Жителей предупредили, что опасно передвигаться под шаткими конструкциями, парковать и деревьев машины.
Ранее сообщалось, что мощный ураган действует на территории юга США. На этом фоне жителей Флориды призвали написать на телах свои данные.