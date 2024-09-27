В центре Тулы штормовой ветер повалил деревья на машины и перекресток

В Туле продолжается «деревопад»: одно из корнистых растений с треском рухнуло на легковой автомобиль, второе — перекрыло важный проезд для автомобилистов. Есть и другие случаи, которые доставили горожанам неудобства. Об этом сообщают Тульские известия .

Одно из деревьев на фоне сильного ветра рухнуло на ул. Первомайской. Мощный ствол придавил легковой автомобиль, припаркованный во дворе. По предварительной информации, в машине никого не было. На месте работают сотрудники ГАИ.

Кроме того, буйство стихии повредило высаженные на проспекте Ленина молодые деревья. Одно из них не выдержало давления ветра и упало недалеко от перекрестка с Первомайской.

Также из-за падения дерева перекрыло въезд на проспект Ленина с улицы Рязанской.

Напомним, что Тульской области действует метеопредупреждение из-за штормового ветра до 12–17 м/с. Жителей предупредили, что опасно передвигаться под шаткими конструкциями, парковать и деревьев машины.

Ранее сообщалось, что мощный ураган действует на территории юга США. На этом фоне жителей Флориды призвали написать на телах свои данные.