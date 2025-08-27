В ЦППК напомнили о правилах использования социальных карт обучающихся, на которые записаны городские абонементы. В компании отметили важность валидации таких карт.

Так, для проезда по соцкартам обучающихся с городскими абонементами в поездах МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород» требуется двойная валидация — при входе и выходе.

С 1 сентября при несоблюдении правил валидации действие городского абонемента будет приостановлено. Это правило будет действовать для обучающихся из любого региона, имеющих соцкарты с правом проезда.

При отсутствии валидации на вход соцкарта на выход не сработает, и нужно будет оформлять разовый проездной документ на выходе со станции. Если не валидировать карту на выход, будет приостановлено действие городского абонемента. Его можно будет бесплатно возобновить, обратившись в кассу.

«Соблюдение правил валидации поможет сэкономить время в поездке», - подчеркнули в ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с областным правительством подготовку к 1 сентября.