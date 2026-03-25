В ЦППК объявили о продаже билетов на трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск

Центральная пригородная пассажирская компания объявила о начале продажи билетов на прямые трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Оршу и Витебск. Компания подписала соответствующий договор с Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Пассажиры уже могут приобрести билеты на первые рейсы в начале апреля, сделать это можно в кассах на станциях по маршрутам следования и на онлайн-сервисах ОАО «РЖД». Время в пути между Смоленском и Витебском составит 2 часа, от Смоленска до Орши — 1 час 40 минут, стоимость проезда — 435 и 500 рублей соответственно.

«Благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сделан важный шаг к формированию единой транспортной системы Союзного государства. Между Россией и Беларусью совсем скоро отправятся первые прямые пригородные поезда, соединяющие Смоленск с Оршей и Витебском. Этого решения ждали все жители приграничных регионов наших стран. Теперь им не надо пересаживаться на границе из российского поезда в белорусский и наоборот, комфорт очевиден», — отметил министр транспорта Андрей Никитин.

Генеральный директор ЦППК Иван Конев также отметил, что запуск новых доступных трансграничных маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию культурных и туристических связей между Россией и республикой. На обоих направлениях будут курсировать современные поезда. Специалисты также провели работу по синхронизации системы льгот и тарифов, чтобы поездки были доступными для всех граждан.

