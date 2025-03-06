В ЦРУ началось массовое сокращение штата

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приступила к масштабному сокращению сотрудников ЦРУ. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники, в первую очередь под увольнение попали специалисты, которые поступили на службу в течение последних двух лет.

В публикации отмечается, что попавших под сокращение работников спецслужбы вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, после чего они были вынуждены отдать свои удостоверения. По сведениям газеты, увольнения направлены на уменьшение штата сотрудников, которые проходили испытательный срок. Эти данные газете в ЦРУ подтвердили, однако конкретное количество лишившихся работы людей названо не было.

Происходящие события вызвали панику среди молодых работников управления. Так, часть из них боится отвечать на звонки, чтобы избежать приглашения на внештатную встречу, которая завершается увольнением. Начавшийся процесс оказал негативное влияние на моральный дух и продуктивность работы сотрудников агентства.

Ранее стало известно, что ЦРУ перестало отправлять Украине разведывательные данные.