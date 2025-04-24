В Туапсе девушка прикурила от Вечного огня и попала под уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая прикурила от Вечного огня на «Горке героев» в Туапсе Краснодарского края.

По видео из Сети установили, что девушка, жительница Туапсе, прикурила от Вечного огня. Ситуацию раскритиковали и довели информацию до правоохранителей. В СК отреагировали оперативно: установили личность южанки и возбудили уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

С самой девушкой также побеседовали в отделении. На допросе она призналась, что это был легкомысленный поступок, но у нее не было цели кого-то оскорблять.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками.