В Туле горе-мать задолжала своему ребенку свыше миллиона рублей

Жительница Узловой Тульской области не исполнила законное требование о выплате алиментов на маленького сына. Как пишет «ТУЛАСМИ», долг женщины перевалил за миллион рублей.

Суд определил, что с 2012 года тулячка должна выплачивать алименты на малолетнего сына. Однако требование она игнорировала и не вносила платежи на содержание ребенка. Деньги не поступали, что привело к росту штрафа: сумма перевалила за миллион рублей.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении матери. Были также приняты меры прокурорского реагирования из-за бездействия судебных приставов.

Ранее сообщалось, что реестр должников по алиментам может стать «доской позора» по версии Матвиенко.