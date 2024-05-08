В Туле гражданин Таджикистана обвиняется в пособничестве во взятке полицейскому

Мужчина из Таджикистана помог гражданину Узбекистана передать взятку полицейскому из Тульской области. Все трое теперь предстанут перед судом за попытку обойти миграционный закон. Об этом сообщает ТУЛАСМИ со ссылкой на прокуратуру региона.

Уроженец Республики Таджикистан помог другому иностранцу связаться с полицейским из Веневского района и договориться о передаче взятки. Узбекистанец хотел остаться в России и Тульской области нелегально. Посредник получил за помощь 30 тысяч рублей, а размер взятки для правоохранителя составил 50 тысяч рублей. Все совершалось посредством переводов на карту.

Силовик получил деньги на свой счет 27 декабря. После этого всех участников неправомерной схемы задержали сотрудники ФСБ. Иностранцы и их подкупленный полицейский проходят по уголовному делу. 39-летний таджик теперь ответит перед судом за посредничество в передаче взятки.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали министра транспорта за получение взятки.