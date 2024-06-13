В Туле гражданин Таджикистана пытался выручить жену взяткой в полиции

Иностранец пытался подкупить должностное лицо из-за супруги, которая нарушила одну из норм миграционного законодательства РФ. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Предварительно установлено, что 34-летний гражданин Таджикистана пришел в отделение полиции с запасами средств. Уже в кабинете замначальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Туле иностранец пытался дать взятку. Он предлагал 27,5 тысячи рублей за молчание и бездействие правоохранителя.

Мужчина пытался убедить должностное лицо отказаться от привлечения его супруги к административной ответственности из-за правонарушения, связанного с миграционным законодательством. Что именно натворила его благоверная не уточняется.

Правоохранитель не стал брать взятку, а информацию передал руководству. В результате мужчину решили привлечь к уголовной ответственности по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. Материалы дела направили в суд.

Ранее сообщалось, что членов преступных банд Басаева и Хаттаба задержали спустя 25 лет.