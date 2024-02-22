В Туле грузовик влетел в пассажирский автобус

22 февраля в Туле произошло ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на соцсети.

По предварительной информации, происшествие случилось на улице Рязанской в Туле. Местный житель заснял, как грузовик въехал в пассажирский автобус и подбил его. Информация ГИБДД об аварии не поступала.

«Меньше за рулем в телефонах нужно сидеть», — отметил очевидец.

Некоторые туляки в Сети отметили, что причина столкновения могла крыться в плохо очищенной дороге и из-за гололеда. Не все согласились с версией автора поста, что ДТП произошло по вине водителей, любящих сидеть в телефоне.

О пострадавших информации нет. Полагают, что это происшествие не привело к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что жительница Тагила попала в ДТП, пережила кому и сложные операции. Она получила степень инвалидности, а вскоре рассказала, как идет ход судебных разбирательств.