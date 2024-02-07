Тагильчанка, пережившая кому после ДТП, рассказала о ходе судебного дела

Пострадавшая переходила дорогу в специально отведенном для этого месте. Ее сбил автомобиль, которым управлял гражданин Антон Кудрявцев. Женщина впала в кому, пережила хирургическое вмешательство, получила инвалидность. Инцидент произошел в сентябре 2023 года, но Светлана восстанавливается до сих пор. Запланировано еще много различных медицинских процедур. Она утверждает, что водитель не испытывает никаких угрызений совести.

Женщина рассказала, как Антон Кудрявцев вел себя в зале суда.

«Он сидел с абсолютно каменным лицом, как будто это не он 5 сентября ехал пьяный и сбил меня. Даже показания толком не давал. Единственно сказал, что вину не признает, потому что у него случился приступ эпилепсии», — рассказала Светлана Белькова в соцсетях.

Следующее заседание пройдет в марте. Женщина хочет присутствовать, чтобы посмотреть в глаза сбившему ее человеку. Через суд она просит выплатить ей 2 миллиона рублей. На лечение уже ушло около миллиона, но впереди длительный курс реабилитации и операции.

В день, когда женщину сбили, она вышла ненадолго в магазин за подарком мужу. Дома остались двое детей.

«Я находилась в коме, было очень страшно, потому что в тот момент я не понимала, где я нахожусь. Я думала, мне снятся все эти сны. Я увидела всех мертвых, тех, кого в живых уже нет: это бабушки, дедушки, даже тех людей, которые жили рядом с бабушкой и дедушкой — соседей, которых уже двадцать лет нет в живых. Я думала, что это все были сны, но оказалось, я побывала между небом и землей», — рассказывала Светлана TagilCity.ru.

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