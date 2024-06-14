В Туле иномарка вылетела на «встречку» и устроила ДТП

BMW на скорости перестроился на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщают Тульские известия .

Инцидент произошел на Московском путепроводе, 14 июня. Водитель достаточно габаритного BMW выехал на «встречку» и задел Peugeot, который от удара вылетел в отбойник. ДТП вызвало пробку.

Очевидцы в тульских пабликах сообщили об одном пострадавшем, которого якобы увезли на скорой. Однако эту информацию в местном ГИБДД не подтверждают.

На месте работали Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС.

Напомним, жуткое ДТП произошло в Благовещенске. Водитель, как полагают, в состоянии опьянения, сбил девять человек на тротуаре. Погибли три человека, среди них двое детей. Остальные находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что водитель из Благовещенска владел машиной всего 22 дня.