Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной чуть больше 20 дней
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, недолго являлся владельцем иномарки. Это выяснила «Газета.ру».
По данным журналистов, Suzuki Solio перешел во владение Евгению Бакарюкину только 22 мая текущего года. Он владел машиной всего 22 дня и за этот срок за ним не числится никаких нарушений и ДТП. Мужчина даже не получал штрафов.
Напомним, 14 июня в Благовещенске (Амурская область) произошло жуткое ДТП. Водитель бордового минивэна на скорости 100 км в час сбил толпу на тротуаре. Среди них были дети.
Региональный Минздрав сообщил, что пострадавшими стали шесть человек, трое погибли, включая двоих детей. Находящиеся в больнице люди в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что водитель был сильно пьян.
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело.