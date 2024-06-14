Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной чуть больше 20 дней

Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, недолго являлся владельцем иномарки. Это выяснила «Газета.ру» .

По данным журналистов, Suzuki Solio перешел во владение Евгению Бакарюкину только 22 мая текущего года. Он владел машиной всего 22 дня и за этот срок за ним не числится никаких нарушений и ДТП. Мужчина даже не получал штрафов.

Напомним, 14 июня в Благовещенске (Амурская область) произошло жуткое ДТП. Водитель бордового минивэна на скорости 100 км в час сбил толпу на тротуаре. Среди них были дети.

Региональный Минздрав сообщил, что пострадавшими стали шесть человек, трое погибли, включая двоих детей. Находящиеся в больнице люди в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что водитель был сильно пьян.

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП в Благовещенске возбудили уголовное дело.