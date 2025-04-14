В Туле «мерседес» сбил ребенка
Водитель «мерседеса» сбил малолетнего велосипедиста
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В Туле произошло ДТП с участием легковой машины и несовершеннолетнего велосипедиста, сообщают Тульские известия.
Инцидент случился на пересечении двух улиц — Болдина и Ленина. По сообщению очевидцев, водитель «Мерседеса» наехал на ребенка на велосипеде, который передвигался по специально отведенной дорожке. Малолетний пострадал, ему потребовалась помощь врачей.
Однако серьезных травм и повреждений бригада скорой помощи не зафиксировала, пострадавшему помогли на месте. Ребенок благополучно вернулся домой.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в аварии с грузовиком в Якутии.