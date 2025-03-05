В Туле мужчина сознался в жестоком убийстве

В Туле завершили расследования дела об убийстве, в котором подозревали местного жителя. Задержанный во всем сознался, сообщает «ТулаСМИ» со ссылкой на местный СК.

Преступление было совершено в первый день 2025 года в микрорайоне Северная Мыза. Как предварительно выяснили, 1 января туляк повздорил с незнакомым мужчиной в квартире. Конфликт обернулся дракой, в ходе которой злоумышленник жестоко избил жертву, а затем придавил двумя мешками с гипсовой штукатуркой. Затем он сбежал, оставив пострадавшего умирать. Травмы вскоре действительно привели к смерти.

Мужчину удалось задержать. На допросе у следователей он во всем сознался. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Расследование завершили недавно, в скором времени материалы передадут в суд.

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