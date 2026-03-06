В Туле обсуждают преображение Московского вокзала

В Туле местная администрация совместно с руководством Московской железной дороги (МЖД) обсудили будущее Московского вокзала и привокзальной площади, передает портал Myslo.ru. Главная задача — превратить это место в удобный, современный и безопасный транспортный узел, который будет соответствовать статусу региона.

Специалисты уже разработали предварительный план действий: в него входят ремонт фасадов здания вокзала, реконструкция железнодорожных путей и комплексное благоустройство прилегающих улиц. Для детальной проработки всех вопросов администрация города создала специальную рабочую группу.

В разработке проекта поможет и Москва. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выразил готовность содействовать тульским коллегам. Работы ведутся в рамках программы развития Центрального транспортного узла.

Эта программа предусматривает не только обновление инфраструктуры, но и увеличение количества пригородных поездов, а также создание новых маршрутов — например, до Ясной Поляны и Щекино.

Директор департамента транспорта Тульской области Евгений Ташлыков подчеркнул, что важно синхронизировать все работы. Нельзя допустить, чтобы ремонт путей шел вразрез с благоустройством территории.

