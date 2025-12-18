В Туле онкохирурги провели уникальную операцию по восстановлению груди

В Тульском областном онкологическом диспансере прошла уникальная медицинская процедура: онкохирурги провели операцию по восстановлению молочной железы пациентке после мастэктомии, передает телеканал «Первый тульский».

Особенностью этой операции стала прямая видеотрансляция хирургического вмешательства, которая велась в реальном времени для ведущих профильных клиник страны. Руководил процессом приглашенный московский онколог, однако основную работу выполняла бригада тульских специалистов.

Отмечается, что проведение подобных совместных показательных мастер-классов проводилось в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Следующим этапом сотрудничества станет телемост между врачами Тулы и Москвы.

Ранее сообщалось, что жительнице Приморского края удалили опухоль размером с футбольный мяч.