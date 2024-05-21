В Туле поймали хитрого сотрудника пункта выдачи, подменяющего товары

Сотрудник тульского пункта выдачи известного маркетплейсса попался на подмене товаров во время работы. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

В полицию с просьбой о проверке обратился руководитель регионального управления одного из маркетплейсов на ул. Хворостухина в Туле. Он сообщил о краже и своих подозрениях, которые в итоге подтвердились.

Оказалось, что 23-летний сотрудник пункта выдачи намеренно менял обувь и одежду. Это причинило ущерб в 83 715 тысяч рублей. Полиция подтвердила это после изучения записей с камер видеонаблюдения, а также проведения других мероприятий.

Процессуальная проверка и выяснение всех деталей инцидента продолжается. Молодой человек сознался в содеянном. Вероятно, от этого работник получал финансовую выгоду.

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