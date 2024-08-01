В Туле спустя 12 лет нашли подозреваемых в избиении и изнасиловании подростка

СК РФ по Тульской области объявил о продвижении в расследовании дела об избиении и изнасиловании 15-летней девочки. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

В 2012 году двое жителей Тулы заприметили 15-летнюю прохожую, ударили битой по голове и затащили в овраг. Там они совершили действия сексуального характера над девушкой, затем скрылись. Полицию и скорую помощь вызвали бдительные прохожие, которые услышали плач.

В то же время следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемых оперативно найти не удалось. На след вышли лишь недавно. Предполагаемых насильников задержали и предъявили обвинение. На время полного завершения расследования мужчины будут находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что мигранта отправили в СИЗО за изнасилование спящей петербурженки