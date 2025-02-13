В Туле спустя девять лет поймали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Мужчину из Краснодара задержали как подозреваемого в убийстве пожилой тулячки в 2016 году, сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местную прокуратуру.

Как предварительно установили, житель Краснодара ремонтировал пенсионерке дом в микрорайоне Мясного в Туле. Спустя некоторое время он вернулся и предпринял попытку войти в дом, пока женщины не было. Его целью было ценное имущество тулячки. Однако хозяйка неожиданно вернулась, застав домушника врасплох. Мужчина напал на пенсионерку и нанес ей колото-резаные ранения, которые стали для пострадавшей смертельными.

Отмечается, что преступление случилось в конце мая 2016 года. Предполагаемый убийца после содеянного скрылся в Краснодарском крае. В 2025 году возобновили следственные действия, в результате которых смогли выйти на подозреваемого. Его задержали и отправили под стражу, но сам он не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали пенсионерку за поиски киллера для мужа.