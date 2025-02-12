В Москве арестовали пенсионерку, искавшую убийцу для мужа

В Москве арестовали пенсионерку, собиравшуюся за пять миллионов рублей убить мужа, с которым расторгала брак. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Ранее следователи выяснили, что 69-летняя женщина пыталась найти киллера, готового за пять миллионов рублей лишить жизни ее супруга. Человек, с которым она встретилась ради передачи заказа, сообщил о данном факте сотрудникам правоохранительных органов. Позже женщину убедили, что цель ликвидирована, а затем задержали. Фигурантке предъявили обвинение как организатору, который из корыстных целей собирался совершить убийство по найму.

Женщина вину не признает и показания так и не дала. Во время суда она возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила отправить под домашний арест.

Ранее была названа сумма, из-за которой были лишены жизни экс-мэр Самары Виктор Тархов вместе с женой.