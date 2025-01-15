В Туле врачи вернули голос трем онкобольным пациентам

С начала 2025 года специалисты онкологического центра Тулы провели три операции по восстановлению голоса для пациентов, борющихся с раком гортани. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «ТУЛАСМИ» .

Операции по восстановлению голоса проводятся малоинвазивно, с минимальными рисками и быстрой выпиской. После лазера и применения других приспособлений у пациентов не остается шрамов.

Такие хирургические вмешательства практикуются в региона с прошлого года и уже успешно себя показали. Только в 2024 году сделали 15 подобных операций. За две недели 2025 года успели вернуть способность говорить уже трем пациентам с онкологией.

Впечатлениями после операции поделился 67-летний мужчина, который благодаря профессионализму врачей может говорить.

«После операции практически ничего не болело, чувствую себя хорошо. Я благодарен врачам, которые быстро установили диагноз», — поделился мужчина.

В Минздраве отметили, что за 2024 год рак гортани обнаружили у 109 человек. По большей части это мужчины в возрасте 65-69 лет, многие со вредными привычками.

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