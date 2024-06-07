В Туле женщина на иномарке сбила непредсказуемого ребенка

В Туле женщина, управляющая иномаркой, наехала на малолетнего школьника на «зебре». Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Происшествие случилось утром, 7 июня. Школьник стоял у пешеходного перехода на ул. Оборонная, а затем неожиданно побежал через автомобильную дорогу. В этот момент пыталась проехать Kia Rio. Машина наехала на ребенка: ему вызвали скорую помощь и госпитализировали.

По данным из тульских сообществ, ребенку девять лет, он получил травму голову и ноги. В каком он состоянии не уточняется.

Выяснилось, что иномаркой управляла 31-летняя женщина. С ней беседуют правоохранители. Выясняются все детали и обстоятельства транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что количество ДТП с ранеными и погибшими снизилось на дорогах Подмосковья.