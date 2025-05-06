В Тульской области детсад через суд заставили устранить опасное нарушение

Детский сад проверили на соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и противопожарной безопасности. Оказалось, что здание не оборудовано устройством молниезащиты. Это является нарушением, которое обязали устранить.

Заведующей учреждения вынесли представление. Также прокуратура направила в суд иск в защиту прав детей и сотрудников, то есть неопределенного количества лиц.

Суд встал на сторону правоохранительных органов. Дошкольное учреждение обязали оборудовать системой молниезащиты.

Ранее сообщалось, что саратовское кафе закрыли после массового отравления грузинской едой.