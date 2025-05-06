В Тульской области детсад через суд заставили устранить опасное нарушение
Суд обязал детсад в Донском установить молниезащиту по иску прокуратуры
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В Тульской области МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» засудила прокуратура из-за обнаруженного нарушения, сообщают Тульские известия.
Детский сад проверили на соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и противопожарной безопасности. Оказалось, что здание не оборудовано устройством молниезащиты. Это является нарушением, которое обязали устранить.
Заведующей учреждения вынесли представление. Также прокуратура направила в суд иск в защиту прав детей и сотрудников, то есть неопределенного количества лиц.
Суд встал на сторону правоохранительных органов. Дошкольное учреждение обязали оборудовать системой молниезащиты.
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