В Тульской области две машины сгорели дотла

Огонь уничтожил две машины в Туле и Киреевском районе, сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Тульской области.

Первый случай возгорания машины произошел в Одоевском шоссе. К тушению пожара привлекались восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огонь успешно устранили, однако легковушка выгорела дотла.

Также машина вспыхнула в селе Дедилово Киреевского района. Этот транспорт аналогично сгорел полностью: пламя уничтожило моторные отсек, салон, оплавил лакокрасочное покрытие.

Ведомство уточнило, что никто в ходе двух ЧП не пострадал. Причина пожаров не уточняется.

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