Машинист поезда Казань — Адлер дал показания из больницы после ДТП с КамАЗом

Машинист поезда, столкнувшегося с грузовиком «КамАЗ» в Волгоградской области, дал первичные показания. Он находится в медучреждении, выяснил RT .

При ДТП под Волгоградом с участием грузовика и поезда пострадал машинист. Он был госпитализирован, но остался в сознании. Телеканалу источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина дал первичные показания. Пока пострадавший остается в медучреждении.

«Он уже дал первичные показания», — отметил собеседник.

Напомним, 29 июля КамАЗ на скорости въехал в пассажирский поезд Казань — Адлер в Волгоградской области. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Пострадавшими числятся 140 человек минимум, однако не всем потребовалась госпитализация. Водитель грузовика в тяжелом состоянии, недавно его ввели в искусственную кому. Супруга пострадавшего считает ЧП несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что дело о столкновении поезда и КамАЗа под Волгоградом передали в Ростов-на-Дону.