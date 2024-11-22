В Тульской области мужчина убил знакомого, ударив ножом в шею

В тульском городе Новомосковск задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого с помощью ножа. Об этом пишут Тульские известия со ссылкой на региональный СК.

По предварительной картине произошедшего, 16 ноября в квартире на ул. Электрозаводской в конфликт вступили двое мужчин. Один из них не совладал с эмоциями и схватился за нож, который вонзил в шею оппонента. От этого удара участник ссоры скончался на месте, не дождавшись скорой помощи.

Сам злоумышленник скрылся сразу после содеянного. Как сообщили Тульским известиям в пресс-службе ведомства, подозреваемого задержали. Его вину установит суд в рамках дела об убийстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово после покушения на убийство местного жителя возбудили уголовное дело.