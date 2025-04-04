В Тульской области на фоне угроз ВСУ не сработала сирена ракетной опасности

Жители Тульской области в некоторых районах не услышали сигнала тревоги во время потенциальной опасности со стороны ВСУ. Об этом пишут Тульские известия со ссылкой на канал губернатора региона Дмитрия Миляева.

Жители некоторых районов региона получили оповещение об опасности по СМС с опозданием, но при этом не слышали общего сигнала тревоги. Полагают, что системы просто не сработали. На этом фоне власти Тульской области приняли решение о расширении зоны покрытия системы оповещения в 2025 году.

Как правило, в регионе работают сирены, голосовые оповещения, трансляции на ТВ, за которыми следуют и голосовые сообщения. Делают массовую рассылку и со стороны МЧС.

«Наиболее оперативным источником оповещения является мобильное приложение МЧС России», — отметил Дмитрий Миляев.

Несмотря на неприятный сбой, глава Тульской области напомнил, что атаки ВСУ отражаются, на местности уверенно работают силы Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что более 100 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь.