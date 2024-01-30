В Тульской области начальника компании осудят за ампутацию ноги подчиненному

Начальника энергетической компании привлекут к ответственности за серьезную травму работника. Об этом пишут Тульские известия со ссылкой на региональный СК.

Несчастный случай произошел 13 октября 2023 года в тульском Алексине, где располагается частное предприятие. Сотрудник совершал обслуживание производственного оборудования, которое оказалось неисправным. Однако процесс прошел неудачно: мужчина получил травму, которая привела к ампутации верхней трети правой голени.

Во время проверки и дальнейшего расследования представительно установили, что главный энергетик бы причастен к инциденту. По версии следователей, начальство знало про неисправность в технике, но все равно настояло на ее обслуживании со стороны сотрудника.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу и направили все материалы дела в суд. Главный энергетик

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