В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Предупреждение губернатор опубликовал в своем телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Власти региона рекомендуют гражданам внимательно следить за официальными сообщениями и оперативно реагировать на сигналы тревоги. В случае возникновения ЧС важно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Ранее в других регионах России также фиксировались попытки атак с использованием БПЛА, что привело к ужесточению контроля за воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области сообщил о последствиях атаки дронов в регионе.