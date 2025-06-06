В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Власти Тульской области предупредили об угрозе атак беспилотников 6 июня
Фото: [istockphoto.com]
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повышенной опасности атак беспилотных летательных аппаратов, пишут «Тульские известия» 6 июня.
Предупреждение губернатор опубликовал в своем телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие и бдительность.
Власти региона рекомендуют гражданам внимательно следить за официальными сообщениями и оперативно реагировать на сигналы тревоги. В случае возникновения ЧС важно звонить по единому номеру экстренных служб — 112.
Ранее в других регионах России также фиксировались попытки атак с использованием БПЛА, что привело к ужесточению контроля за воздушным пространством.
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области сообщил о последствиях атаки дронов в регионе.