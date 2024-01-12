В Тульской области одобрили законопроект о привлечении судимых иностранцев на СВО

Продление федерального закона о воинской службе для иностранцев по контракту поддержали единогласно. Об этом сообщают Тульские известия .

Депутаты Тульской облдумы обсудили продление ФЗ о наборе иностранцев на военную службу. Привлечение и отбор кандидатов по этой схеме сочли эффективными, и единогласно проголосовали «за» проект.

Закон позволяет расширить список потенциальных бойцов в рядах ВС России. Благодаря ему иностранные лица могут попроситься добровольцами для участия в спецоперации на Украине. При этом взять могут даже тех, кто имеет судимость по преступлениям средней тяжести и меньше. Рецидивистов, привлекающихся по тяжелым статьям, не рассматривают.

Председатель облдумы Николай Воробьев отметил, что проект позволит иностранцам-преступникам искупить свою вину перед Россией и обществом. Далее ФЗ рассмотрят в Госдуме.

Напомним, что на службу по контракту в России могут попасть лица старше 18 лет, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, с образованием не ниже 9 классов школы. Такая возможность есть у граждан РФ и иностранцев, соответствующих критериям отбора.

Ранее сообщалось о шокирующих цифрах потерь в рядах ВСУ.